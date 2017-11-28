Во Львове первокурсник утонул в университетском бассейне. Трагедия произошла 28 ноября в бассейне спорткомплекса одного из львовских высших учебных заведений, сообщает пресс-служба полици области.

Предварительно установлено, что 17-летнему парню, во время плавания внезапно стало плохо. Его вытащили из воды, начали оказывать помощь, однако он скончался до приезда врачей скорой.

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Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти студента.

Как сообщал УНИАН, во Львове водитель легковушки въехал в "скорую" и сбил фельдшера на месте другого ДТП.