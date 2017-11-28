Во Львове водитель легковушки въехал в"скорую" и сбил фельдшера на месте другого ДТП

Во Львове после столкновения двух легковушек в ДТП попала и карета скорой помощи, которая приехала на место происшествия, травмированы два человека. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает ZIK.

Первое дорожно-транспортное происшествие случилось 27 ноября в 21:20 на путепроводе на проспекте Червоной Калины. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Хюндай Акцент», 32-летняя жительница Львова, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем «Санг Йонг», которым управлял 40-летний львовянин. В результате столкновения женщина-водитель получила телесные повреждения.

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На место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи. В 21:30, когда врачи осматривали потерпевшую, водитель автомобиля «Мерседес», 19-летний львовянин, совершил наезд на фельдшера, который стоял возле кареты скорой, после чего столкнулся с самой каретой. В результате ДТП с диагнозом «перелом голени» медик, 54-летний житель Львова, был госпитализирован.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, открыто уголовное производство.

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