В центре Киева женщина с коляской решила перебежать восемь полос оживленной дороги (видео)
11:08, 28 ноября 2017Происшествия
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Пользователей социальных сетей возмутило такое поведение матери.
В Киеве молодая мама с ребенком в коляске решила перебежать Крещатик через восемь полос. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Ее маневры на трассе снял видеорегистратор одного из водителей. На видео видно, как женщина в белых кроссовках с малышом в коляске обходит подземный переход и пробегает проезжую часть.
Автомобилисты успевают притормозить за считанные метры до нее. Пользователей социальных сетей возмутило такое поведение матери.
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