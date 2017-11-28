В центре Киева женщина с коляской решила перебежать восемь полос оживленной дороги (видео)

В Киеве молодая мама с ребенком в коляске решила перебежать Крещатик через восемь полос. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ее маневры на трассе снял видеорегистратор одного из водителей. На видео видно, как женщина в белых кроссовках с малышом в коляске обходит подземный переход и пробегает проезжую часть.

Автомобилисты успевают притормозить за считанные метры до нее. Пользователей социальных сетей возмутило такое поведение матери.