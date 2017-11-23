"В скрепах увяз": российского школьника засосало в грязь на детской площадке (видео)

В российском городе Цивильске Чувашской Республики мальчик застрял в грязи на детской площадке и не смог выбраться самостоятельно. Соответствующее видео опубликовали местные активисты, пишет российское интернет-издание "Ридус".

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Когда активисты фотографировали свежеотремонтированный двор, они заметили мальчика, который стоял среди горок и качелей, но не двигался с места.

Школьник признался, что пришел на новую площадку поиграть, но начал увязать в грязи и выбраться самостоятельно уже не смог. По признанию ребенка, он простоял так около 20 минут.

На кадрах видно, что вокруг увязшего мальчика собралась толпа. Подошел и отец школьника. Он попытался вытащить ребенка.

«Пап, не надо, не подходи! Отойди! Ты провалишься», - сказал мальчик.

Мужчина все-таки вытащил сына из грязи, а вот его сапоги так и остались в этом месиве.

Интернет-пользователей возмутило состояние детской площадки, которую лишь недавно отремонтировали.

«Жесть, что за бардак устроила управляющая компания из детской площадки. Здоровый на вид мужик не смог вытащить обувь ребенка из этого месива!», «В текстурах застрял», «В скрепах увяз», - отреагировали они.

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