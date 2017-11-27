Наркокурьер пытался провезти через Украину 33 кг гашиша под видом детских средств гигиены

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры не допустила ввоз из Европы на территорию нашего государства крупной партии наркотика. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Как отмечается, контрабанду планировали перевезти транзитом через Украину в соседнее государство.

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"Во время таможенного контроля пассажирского автобуса на украинско-венгерской границе оперативники СБУ задержали жителя Черновицкой области. Среди его личных вещей правоохранители обнаружили и изъяли три коробки, в которых злоумышленник спрятал под видом детских средств гигиены почти тридцать три килограмма гашиша. Стоимость изъятой партии наркотиков на «черном рынке» составляет более пятисот тысяч долларов США. Наркокурьеру объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к организации наркотрафика.