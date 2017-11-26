В Киеве во время встречи криминальных авторитетов задержали более 60 человек (фото)

В Киеве полицейские во время встречи криминальных авторитетов задержали более 60 человек.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня в Пуще-Водице сотрудники уголовного розыска главного и Оболонского управлений полиции вместе со спецназовцами прибыли в ресторан, где, согласно оперативной информации, собрались люди, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию в столице и других регионах.

Правоохранители пообщались с участниками встречи и установили их личные данные.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что более 60 человек доставили в управление полиции для проведения проверок.

«Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы, поэтому для тщательной проверки более 60-ти человек доставили в управление полиции», - отметил он.

По словам Крищенко, при осмотре места события также было выявлено несколько единиц оружия, разрешительные документы на которое вызвали подозрение. Оружие изъяли для проведения экспертизы. После проведения исследования следователи примут процессуальное решение и определятся с правовой квалификацией происшествия.