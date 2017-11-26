В Запорожье неизвестные зарисовали краской мемориальную доску Героя Небесной сотни (фото)

Неизвестные зарисовали черной краской информационную мемориальную доску памяти Героя Небесной сотни Василия Сергиенко, установленную на улице, названной его именем, сообщают пользователи запорожских соцсетей.

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В пресс-службе Национальной полиции в регионе «Радио Свобода» сообщили, что к ним пока не поступало обращений относительно инцидента, проводится проверка по факту происшествия.

Ранее этого года неизвестные лица также заливали черной краской информационные таблицу, установленную на улице имени погибшего запорожского бойца АТО, Героя Украины Богдана Завады, и памятную доску, установленную на улице Добровольческих батальонов.

Информационная табличка, посвященная Сергиенко, была установлена на доме по улице его имени в Хортицком районе Запорожья в августе 2016 года.

4 апреля 2014 года журналиста Василия Сергиенко похитили из собственного двора в Корсунь-Шевченковском Черкасской области, а на следующий день нашли замученным в замаскированной яме с мусором в Виграивском лесу.

Василию Сергиенко было 58 лет, в Корсунь-Шевченковском у него осталась мать, ухаживать которую за несколько лет до убийства он и приехал из Запорожья. Ему посмертно присвоено звание Герой Украины.

Убийство расследуют по статье «похищение человека и умышленное убийство похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Обвинительный акт в отношении предполагаемых организатора и одного из исполнителей похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко передали в суд.