В Запорожье неизвестные зарисовали краской мемориальную доску Героя Небесной сотни (фото)

20:18, 26 ноября 2017
Происшествия
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Информационная табличка, посвященная журналисту Сергиенко, была установлена на доме по улице его имени в Хортицком районе Запорожья в августе 2016 года.

неизвестные зарисовали краской мемориальную доску Сергиенко / фото facebook/Сергей Светличный

Неизвестные зарисовали черной краской информационную мемориальную доску памяти Героя Небесной сотни Василия Сергиенко, установленную на улице, названной его именем, сообщают пользователи запорожских соцсетей.

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В пресс-службе Национальной полиции в регионе «Радио Свобода» сообщили, что к ним пока не поступало обращений относительно инцидента, проводится проверка по факту происшествия.

фото facebook/Сергей Светличный

Ранее этого года неизвестные лица также заливали черной краской информационные таблицу, установленную на улице имени погибшего запорожского бойца АТО, Героя Украины Богдана Завады, и памятную доску, установленную на улице Добровольческих батальонов.

Информационная табличка, посвященная Сергиенко, была установлена на доме по улице его имени в Хортицком районе Запорожья в августе 2016 года.

4 апреля 2014 года журналиста Василия Сергиенко похитили из собственного двора в Корсунь-Шевченковском Черкасской области, а на следующий день нашли замученным в замаскированной яме с мусором в Виграивском лесу.

Василию Сергиенко было 58 лет, в Корсунь-Шевченковском у него осталась мать, ухаживать которую за несколько лет до убийства он и приехал из Запорожья. Ему посмертно присвоено звание Герой Украины.

Убийство расследуют по статье «похищение человека и умышленное убийство похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Обвинительный акт в отношении предполагаемых организатора и одного из исполнителей похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко передали в суд.

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Теги: #Герой Небесной сотни#вандалы в Запорожье