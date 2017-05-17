Организатор убийства журналиста Сергиенко ранее был руководителем охраны нардепа - Луценко

Подозреваемый в организации похищения и убийства в 2014 году черкасского журналиста Василия Сергиенко ранее работал начальником охраны народного депутата.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Задержанным является гр. Мельник В.А., который в 2014 г работал начальником охраны одного из народных депутатов, а после задержания исполнителей убийства длительное время скрывался от следствия и находился в розыске», - написал он.

По словам Луценко, проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос об аресте задержанного.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2014 года в дежурную часть Корсунь-Шевченковского райотдела милиции обратилась мать 48-летнего журналиста с заявлением о том, что неизвестные лица с применением физической силы посадили ее сына в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

5 апреля тело Сергиенко со следами пыток, с пакетом на голове, с ножевыми ранениями, наручниками на руках было найдено закопанным в землю в лесу в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

11 апреля 2017 года полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве журналиста. На то время трое подозреваемых в преступлении уже были на скамье подсудимых.

Сегодня, 16 мая, задержан организатор похищения и убийства журналиста.