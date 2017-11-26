В результате пожара в Ривненской области погибли два ребенка

В Ривненской области 26 ноября около двух часов ночи в результате пожара в жилом доме поселка городского типа Ракитное погибли два несовершеннолетних.

Как сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, погибших являются двое братьев - 2012 и 2013 рождения.

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Он отметил, что вероятная причина пожара - детские шалости с огнем.

Согласно информации отдела коммуникации полиции Ривненской области, вечером 25 ноября 38-летний отец погибших детей из-за ссоры с женой уехал к матери, которая проживает в этом же поселке. Мать оставила детей и ушла из дома по своим делам, закрыв их в доме.

Полицейские по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми начали досудебное расследование по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.