Вчера на Житомирщине в Малинском районе во время пожара погиб 92-летний пенсионер. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Так, 25 ноября в 18:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в селе Рутвьянка Малинского района. Об этом спасателям сообщил крестьянин, который увидел, что из окон соседнего дома идет дым.

Уже на месте происшествия пожарные установили, что в одной из комнат квартиры горит деревянный пол. Через сильную задымленность и чтобы защитить органы дыхания, спасателям пришлось применить аппараты на сжатом воздухе. Внутри жилища пожарные обнаружили в комнате возле кровати бездыханное тело мужчины. Как выяснилось позже, это был 92-летний хозяин этого дома.

Силами пожарных в 18:43 пожар был локализован, а в 20:15 – ликвидирован. Огонь частично уничтожил пол и отдельные вещи домашнего обихода в одной из комнат дома.

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.