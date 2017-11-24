В аэропорту "Одесса" проходит эвакуация из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает полиция области.

"В справочную службу ОАО «Международный аэропорт «Одесса» поступило телефонное сообщение о том, что аэропорт заминирован. Работники аэропорта немедленно позвонили в полицию. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, из аэропорта "Киев" эвакуировали около 250 человек из-за очередного сообщения о заминировании.