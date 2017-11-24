В аэропорту "Одесса" проходит эвакуация из-за сообщения о минировании
18:22, 24 ноября 2017Происшествия
303 0
В справочную службу аэропорта поступило телефонное сообщение о том, что аэропорт заминирован.
Работники аэропорта немедленно позвонили в полицию / фото УНИАН
В аэропорту "Одесса" проходит эвакуация из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает полиция области.
"В справочную службу ОАО «Международный аэропорт «Одесса» поступило телефонное сообщение о том, что аэропорт заминирован. Работники аэропорта немедленно позвонили в полицию. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве закрыли станцию метро "Васильковская" из-за сообщения о минировании
Как сообщал УНИАН, из аэропорта "Киев" эвакуировали около 250 человек из-за очередного сообщения о заминировании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter