В Харькове СБУ задержала четырех наркодилеров, изъяв килограмм кокаина (видео)

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали четверых участников межрегионального группировки торговцев наркотиками, изъяла килограмм кокаина.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время многоходовой операции сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили жители разных регионов страны.

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Отмечается, что злоумышленники организовали контрабандный ввоз кокаина высокой очистки из одной из стран Европы, который сбывали в Украине оптовыми партиями. В рамках открытого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта тяжелого наркотика.

«Сотрудники СБУ задержали в Харькове четверых участников группировки во время сбыта очередной крупной партии кокаина за 85 тысяч долларов. Правоохранители изъяли у наркодельцов два вакуумных пакета с кокаином общим весом более одного килограмма, портативные весы и травматическое оружие», - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, изъятая партия кокаина является рекордной для Харьковской области за последние пять лет, ее розничная стоимость по ценам «черного рынка» составляет более 5 млн грн.

Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным объявлено подозрение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.