Под Харьковом взорвали и ограбили банкомат

Под Харьковом неизвестные злоумышленники самодельной взрывчаткой подорвали и ограбили банкомат государственного «ПриватБанка». Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, инцидент произошел сегодня, 21 ноября, около 1:00 в поселке Малая Даниловка Дергачевского района.

В полицию обратился 59-летний представитель банка и сообщил, что двое мужчин проникли в помещение местного дома культуры, набросились на 47-летнюю охранницу и связали ей руки. Затем повредили банкомат и забрали кассеты с деньгами, сумма ущерба устанавливается.

Злоумышленники повредили банкомат с помощью самодельного взрывного устройства. Охранник рассказала следователям, что нападавшие некоторое время находились возле банкомата, затем около 3:00 она услышала звук, характерный для взрыва.

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В настоящее время проводится обследование лесополосы вблизи места происшествия и подворовой обход домов для выявления лиц, совершивших преступление, качественного сбора вещественных доказательств и установления свидетелей происшествия. Женщина-охранник не пострадала.

Открыто уголовное производство в соответствии с ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В пресс-службе Харьковской региональной дирекции «ПриватБанка» корреспонденту УНИАН сообщили, что злоумышленники похитили из взорванного банкомата около 200 тыс. грн.

«Банкомат разрушен, украдены кассеты с наличными примерно на 200 тыс. грн. Полная сумма ущерба устанавливается», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что злоумышленники совершили подрыв банкомата взрывной газовоздушной смесью, а охрана прибыла на место происшествия уже после того, как они скрылись.

Ранее на Львовщине неизвестные взорвали банкомат и похитили 187 тысяч гривень.