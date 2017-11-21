Белорусские пограничники задержали троих украинцев

Белорусские пограничники сообщают о задержании троих украинцев в районе населенного пункта Деревная (Столинский район). Как говорится в сообщении на сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, 20 ноября пограничники задержали троих нарушителей границы.

"Двое мужчин и женщина оказались гражданами Украины. Иностранцы умышленно незаконно отправились в Беларусь за ягодами", - отмечается в информации.Белорусские пограничники сообщают о задержании троих украинцев в районе населенного пункта Деревная (Столинский район). Как говорится в сообщении на сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, 20 ноября пограничники задержали троих нарушителей границы.

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Среди задержанных, согласно сообщению, "были и те, кто ранее привлекался за подобное правонарушение".

"Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь в течение 5 лет", - добавили пограничники.

По данному факту в отношении одного из нарушителей начата проверка в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ заявили о задержании украинца на админгранице с Крымом.