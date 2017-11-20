В День Достоинства и Свободы на улицы Киева дополнительно выйдут около 2 тысяч правоохранителей

Завтра в связи с празднованием Дня Достоинства и Свободы на улицы Киева дополнительно выйдут около 2 тыс. правоохранителей. Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко написал в Facebook.

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«Массовые мероприятия запланированы в Киеве, поэтому в столицу прибудет немало из других областей. Следовательно, наша задача - сделать все, чтобы на должном уровне обеспечить порядок и безопасность граждан. Сложная ситуация на востоке страны, резонансные преступления в столице и области, волна ложных сообщений о заминировании различных объектов, настораживающая оперативная информация и постоянная террористическая угроза - все это побуждает нас к усилению мер безопасности», - отметил он.

По данным Крищенко, на улицы столицы дополнительно выйдут около 2 тысяч правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих, в том числе приданные силы из ближайших регионов.

В аэропорту, на железнодорожном вокзале и в центральной части города будут дежурить вооруженные патрули, кинологи и взрывотехники.

Крищенко призвал граждан с пониманием относиться к временным неудобствам, связанным с проверками, и к возможным ограничениям движения.