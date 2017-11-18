Полиция прокомментировала срыв в Одессе спектакля сторонника аннексии Крыма актера Райкина

В Одессе полиция начала расследование по факту срыва спектакля российского актера Константина Райкина, поддержавшего аннексию Крыма.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, события, имевшие место вчера в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Василько, квалифицированы по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Отмечается, что вечером 17 ноября в полицию поступили сообщения граждан о том, что в зал Украинского театра ворвались около 20 активистов, которые начали нарушать общественный порядок и сорвали концерт, который там проходил.

«На место происшествия немедленно прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий. Физических противостояний допущено не было.

Конфликт был локализован, столкновений не допущено. Пострадавших и задержанных нет», - сообщили в главке.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 ноября в Одессе активисты сорвали спектакль российского актера Константина Райкина, поддержавшего аннексию Крыма.

В частности, в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Василько был запланирован поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…».

Между активистами и зрителями началась перепалка. В театр прибыла полиция, в том числе начальник управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.

Справка УНИАН. Константин Райкин - художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, художественный руководитель «Высшей школы сценических искусств» и пр.