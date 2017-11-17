В Одессе сорвали спектакль российского актера Райкина (видео)

В Одессе активисты сорвали спектакль российского актера Константина Райкина, поддержавшего аннексию Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Василько был запланирован моноспектакль «Над балаганом небо…», во время которого Райкин должен был читать стихи.

Как только постановка началась, в зал вошли около 20 представителей местных патриотических организаций, некоторые – в балаклавах. Они начали громко протестовать против выступления Райкина, аргументируя свое поведение тем, что актер открыто поддержал аннексию Крыма. Когда активисты направились в сторону сцены, Райкин сразу ее покинул.

Между активистами и зрителями началась перепалка. Первые периодически скандируют: «Слава – Украине!», спрашивают у недовольных зрителей: «Чей Крым?», рассказывают, что россиянин настроен против независимости Украины и пр.

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Многие зрители заявляют, что заплатили за билеты, что Райкин «замечательный артист» и поэтому они никуда не уйдут. Они сидят на своих местах, иногда аплодируют, но часть все-таки покинула театр, забрав верхние вещи из гардероба.

Сейчас в зале и фойе очень шумно, между оппонентами происходят споры на повышенных тонах. Некоторые зрители оскорбляют активистов, срываясь на крик.

В театр прибыла полиция, в том числе начальник управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в сентябре дворец культуры в Днепре отменили концерт российского актера Райкина.

Стоит отметить, что Райкин в 2014 году поддержал аннексию Крыма.

Справка УНИАН. Константин Райкин - художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, художественный руководитель «Высшей школы сценических искусств» и пр.