В Одессе обнаружили автомобиль с арсеналом оружия (фото, видео)

Вчера на спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в багажнике автомобиля, припаркованном в одном из подземных паркингов на территории Приморского района города, находится взрывчатка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

На место происшествия немедленно прибыло руководство Главного управления, специалисты Взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции в г. Одессе, а также представители Службы безопасности Украины в Одесской области.

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В ходе осуществления проверки указанной в сообщении информации полицейские в багажном отделении припаркованного автомобиля обнаружили и изъяли несколько единиц огнестрельного автоматического оружия с самодельными устройствами к ней, два помповых ружья, а также несколько тысяч патронов, калибра 7,62 мм.

Изъятое направлено для проведения экспертиз. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя и оружия.

Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (сообщение о заминировании) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



