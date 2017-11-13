На Житомирщине правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков в места лишения свободы

На Житомирщине в эти выходные правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков в места лишения свободы. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, работники Управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Житомирской области провели на территории Бердичевского района спецоперацию, результатом которой стало перекрытие канала поступления наркотических средств в местных исправительных колоний. Одновременно было проведено 16 обысков, в ходе которых изъяли марихуану, несколько десятков мобильных телефонов, черновую бухгалтерию и другие свидетельства противоправной деятельности.

Специальные мероприятия проводились полицией совместно с работниками сектора внутренней безопасности Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний и пробации Министерства юстиции, исправительного учреждения под процессуальным руководством прокуратуры.

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Уголовное производство, в рамках которого проводились следственно-розыскные мероприятия, было начато по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность за такие действия в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщил УНИАН начальник Управления противодействия наркопреступности областной полиции Алексей Душейко, обыски проводились по месту жительства почти полтора десятка человек, подозреваемых в причастности к нелегальному каналу распространения марихуаны и амфетамина.

В ходе их проведения было изъято около 4 кг марихуаны, 22 мобильные телефоны, 15 сим-карт, черновые записи, электронные весы с наслоением, 6 устройств для курения, порошкообразное вещество и другие вещи, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности. Точное количество и стоимость изъятого сейчас устанавливается.

Сейчас полицейские выясняют роль каждого из причастных к распространению наркотиков в деятельности преступной группы. Точное количество злоумышленников пока уточняется. Следственные действия до сих пор продолжаются, в том числе - на территории исправительных колоний.

Ранее в Одесской области экс-сотрудник СИЗО получил срок за поставки заключенным наркотиков.