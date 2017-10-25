Во Львове 14-летняя девушка выбросилась из окна 15-го этажа: найдена ее предсмертная записка

Во Львове 14-летняя девушка погибла в результате падения из окна своей квартиры на 15-м этаже жилого дома.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, сегодня, 25 октября, в 18.30 в полицию поступило сообщение, что возле жилого дома на ул. Довженко во Львове обнаружено тело девушки.

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Следственно-оперативная группа, которая работает на месте происшествия, установила, что 14-летняя погибшая проживала в этом доме и выпала из окна собственной квартиры, расположенной на 15-м этаже. На момент происшествия в помещении ее родных не было, в квартире обнаружена ее предсмертная записка, содержание которой не разглашается в интересах следствия.

Все обстоятельства гибели несовершеннолетней львовянки устанавливаются, на месте работают правоохранители.