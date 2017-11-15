Полиция Киева расследует смерть девушки, тело которой сожитель закопал у озера

Полиция Киева расследует причины смерти 24-летней девушки, тело которой сожитель закопал у озера. Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Дарницкого управления полиции Киева поступила информация от членов садового товарищества, заметивших мужчину, который якобы выносил к озеру замотанное тело человека.

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На место прибыли патрульные, следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции, кинологи со служебными собаками, а также спасатели. Специалисты тщательно обследовали территорию вокруг частных домов, водолазы проверили водоем. Однако в результате поисков никого не нашли.

Одновременно оперативники отрабатывали информацию о лицах, проживающих на этой территории. Они обнаружили 47-летнего жителя Бердичева, который рассказал, что жил в вагончике вместе с 24-летней девушкой. Оба работали на строительной площадке.

По его словам, девушка в последнее время болела, но к врачам не обращалась. Придя с работы, мужчина якобы увидел, что девушка находится без признаков жизни, поэтому решил ее похоронить, замотал тело в одеяло и закопал у озера. Правоохранители направили тело на экспертизу.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования правоохранители получили судебно-медицинские заключения, согласно которым девушка умерла от двусторонней пневмонии.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве пенсионер топором и ножом убил своего коллегу из-за политических разногласий.