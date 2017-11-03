В Киеве пенсионер топором и ножом убил своего коллегу из-за политических разногласий (фото, видео)

В столице мужчины поссорились из-за расхождения в политических взглядах - и один из них топором, а после ножом нанес ранения другому. Злоумышленника задержали на месте, передает пресс-служба полиции Киева.

Между мужчинами-пенсионерами, которые работали и жили на фирме, возник конфликт на политическую тему. Уроженец Черниговщины оскорбительно высказывался в адрес своего коллеги.

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Дончанин, когда закончились аргументы, ударил оппонента обухом топора в голову, а после нанес многочисленные ножевые ранения. После содеянного он позвонил коллеге, который и сообщил о происшествии правоохранителям.

Полиция рассказала, что потерпевшему нанесли около 12-ти колото-резаных ранений туловища, шеи и рубленых ран лица, в результате чего он умер.

Следственным отделом Деснянского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и начато уголовное производство. Уроженца Донецкой области задержали в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.