В Харькове повредили авто генконсула России (фото)

14:36, 15 ноября 2017
Происшествия
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Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает причастных к совершению преступления.

Авто российского консула повредили / фото dozor.kharkov.ua

В Харькове неизвестные повредили автомобиль генконсула Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, которая разъела лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства.

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"С соответствующим заявлением 13 ноября около 11:20 в полицию обратился 46-летний генконсул Генерального консульства Российской Федерации в Харькове", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции осмотрела машину и место происшествия. Полицейские опросили заявителя и возможных свидетелей.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в районе Бортничей под киевом полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами. Водитель сам признался, что он - консул РФ.

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Теги: #авто генконсула РФ#российский генконсул в Харькове