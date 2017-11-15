В Харькове повредили авто генконсула России (фото)

В Харькове неизвестные повредили автомобиль генконсула Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, которая разъела лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства.

Читайте такжеМИД РФ отреагировал на задержание пьяного российского консула под Киевом

"С соответствующим заявлением 13 ноября около 11:20 в полицию обратился 46-летний генконсул Генерального консульства Российской Федерации в Харькове", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции осмотрела машину и место происшествия. Полицейские опросили заявителя и возможных свидетелей.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в районе Бортничей под киевом полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами. Водитель сам признался, что он - консул РФ.