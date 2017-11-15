В Киеве задержали вооруженную группу "грузинских гастролеров" (фото, видео)

В столице задержали группу очередных криминальных грузинских гастролеров". Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко.

"Пятеро граждан Грузии с применением оружия и насилия отобрали у супругов сумку с большой суммой. Когда они избивали женщину и ломали руку мужчине, никто из них даже подумать не мог, что через час окажутся в наручниках", - говорится в его сообщении.

"14 ноября возле входа в помещение автосалона на пр. Степана Бандеры злоумышленники подстерегли мужчину и женщину, которые собирались приобрести там автомобиль, и с применением угроз и физического насилия отобрали у них сумку с 3, 5 млн гривень", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

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Несмотря на их дерзость при совершении преступления и учитывая то, что они вооружены, оперативники и спецназовцы не "церемонились" при их задержании.

Все задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, изъято оружие, машины, на которых они совершали преступления; балаклавы, одежда, мобильные телефоны.

"Сейчас мы точно знаем о их причастности к трем аналогичным преступлениям, хотя реально понимаем, что на их счету - более десяти. Работаем над доказательной базой", - добавил Крищенко.