На Закарпатье два депутата устроили пьяную драку в кафе, угрожали оружием - СМИ (видео)

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В местном ресторане "Золотое руно" в селе Плоское на Закарпатье завязалась сначала словесная перепалка с оскорблениями, тогда драка с угрозами применить оружие (винтовку).

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Местные рассказывают, что в заведении было празднование детского дня рождения, который "посетили" два местные депутаты от партии "Видродження" – Сергей Калабишка (райсовет) и Иван Шар (сельсовет), передает Mukachevo.net.

Очевидцы утверждают, что конфликт завязался на почве личной неприязни депутатов местных, которые отдыхали в заведении, и именно "видродженцы" первыми полезли в драку и угрожали винтовкой.

Как сообщал УНИАН, в конце октября в Николаеве около сотни молодчиков устроили массовую драку.