В России разбился пассажирский самолет, выжил только трехлетний ребенок

Пассажирский самолет L-410, принадлежащий авиакомпании "Хабаровские авиалинии", на борту которого было семь человек, потерпел крушение недалеко от поселка Нелькан, куда осуществлялся перелет. Из всех находившихся на борту людей в результате крушения выжил лишь ребенок. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Хабаровскому краю.

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"В 13.30 (5.30 по Киеву) 15.11.2017 г. в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от службы Росаэронавигации поступила информация о том, что при заходе на посадку в 2 км от аэропорта п. Нелькан Аяно-Майского района пропал с радаров судно Л-410, которое следовало по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан. По предварительным данным, на его борту находилось 7 человек, в том числе 2 члена экипажа", - говорится в сообщении.

Следствие рассматривает три версии ЧП: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.

Трехлетний ребенок, выживший при крушении самолета в Хабаровском крае, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"Выжившая девочка находится в больнице, медики оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное", - сообщают "РИА Новости".

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в России разбился военный самолет.