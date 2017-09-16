В России разбился военный самолет (видео)

В России вблизи аэродрома в Борисоглебске учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию. Об этом сообщает Риа Новости.

ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось увести самолет от близлежащих построек и благополучно катапультироваться.

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"Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

ЯК-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный для обучения курсантов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых задач.

Ранее в РФ выкатился со взлетной полосы и разбился бомбардировщик, который участвовал в учениях "Запад-2017".