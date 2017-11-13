В Киеве в час пик остановились скоростные трамваи

Сегодня, 13 ноября, утром в час пик в Киеве временно остановили движение скоростных трамваев. Причина - загорелся один из них. это произошло на станции "Бульвар Вацлава Гавела" (бывший бульвар Ивана Лепсе), сообщают в группе "Мой Отрадный" в Facebook пользователи.

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"На Лепсе загорелся скоростной трамвай, в направлении Борщаговки", - пишет местная жительница.

Информации о пострадавших нет. Сейчас движение трамваев уже возобновили.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области люди толкали поезд "Ивано-Франковск-Рахов", чтобы он поехал.