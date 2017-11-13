В Киеве в час пик остановились скоростные трамваи
09:10, 13 ноября 2017Происшествия
689 0
Причина - загорелся один из них. Сейчас движение трамваев уже возобновили.
Информации о пострадавших нет / Facebook Юлия Нетреба
Сегодня, 13 ноября, утром в час пик в Киеве временно остановили движение скоростных трамваев. Причина - загорелся один из них. это произошло на станции "Бульвар Вацлава Гавела" (бывший бульвар Ивана Лепсе), сообщают в группе "Мой Отрадный" в Facebook пользователи.
Читайте такжеВ Одесской области произошел пожар на рынке "7-й километр" (фото, видео)
"На Лепсе загорелся скоростной трамвай, в направлении Борщаговки", - пишет местная жительница.
Информации о пострадавших нет. Сейчас движение трамваев уже возобновили.
Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области люди толкали поезд "Ивано-Франковск-Рахов", чтобы он поехал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter