В центре Киева со стрельбой задержали мужчину, который с молотком напал на руководителя предприятия

В Киеве на улице Саксаганского в Печерском районе задержали мужчину, который с молотком набросился на заместителя председателя правления одного из Публичных акционерных обществ.

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Как сообщает пресс-служба полиции Киева на странице в Facebook, водитель пострадавшего, чтобы остановить нападающего, применил травматическое оружие и ранил злоумышленника в ногу.

"Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ПАО вышел из здания и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, в результате чего ранил злоумышленника в ногу", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас нападавший задержан, им оказался житель Херсонской области, 1989 года рождения. "Пострадавшего забрала «скорая». Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями, устанавливают вещать совершения правонарушения", - добавили правоохранители.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления участка. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.