В центре Киева со стрельбой задержали мужчину, который с молотком напал на руководителя предприятия

23:36, 10 ноября 2017
Происшествия
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Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, ранив злоумышленника в ногу.

Нападавший решил использовать молоток / фото Отдел коммуникации полиции Киева

В Киеве на улице Саксаганского в Печерском районе задержали мужчину, который с молотком набросился на заместителя председателя правления одного из Публичных акционерных обществ.

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Как сообщает пресс-служба полиции Киева на странице в Facebook, водитель пострадавшего, чтобы остановить нападающего, применил травматическое оружие и ранил злоумышленника в ногу.

"Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ПАО вышел из здания и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, в результате чего ранил злоумышленника в ногу", - говорится в сообщении полиции.

Нападавшим оказался житель Херсонской области / фото Отдел коммуникации полиции Киева

Сейчас нападавший задержан, им оказался житель Херсонской области, 1989 года рождения. "Пострадавшего забрала «скорая». Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями, устанавливают вещать совершения правонарушения", - добавили правоохранители.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления участка. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.

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Теги: #стрельба в Киеве#нападение в Киеве