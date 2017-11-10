Под Житомиром по дороге на кладбище загорелся катафалк
19:36, 10 ноября 2017Происшествия
462 0
По словам владельца, ритуальный автобус не старый, ему всего шесть лет, и осенью он прошел техосмотр.
Автобус не доехал до кладбища несколько километров / скриншот
Под Житомиром по дороге на кладбище загорелся катафалк с гробом. Об этом говорится в сюжете ТСН.
В огненной ловушке оказались 11 человек и покойница. Произошло это на трассе Житомир-Могилев-Подольский. Автобус не доехал до кладбища несколько километров, как на ходу начал гореть двигатель.
Гроб перегрузили на другой транспорт и доставили на кладбище. По словам владельца, автобус не старый, ему всего шесть лет, и осенью он прошел техосмотр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter