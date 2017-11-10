Под Житомиром по дороге на кладбище загорелся катафалк с гробом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В огненной ловушке оказались 11 человек и покойница. Произошло это на трассе Житомир-Могилев-Подольский. Автобус не доехал до кладбища несколько километров, как на ходу начал гореть двигатель.

Гроб перегрузили на другой транспорт и доставили на кладбище. По словам владельца, автобус не старый, ему всего шесть лет, и осенью он прошел техосмотр.