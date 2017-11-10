В киевском хостеле жестоко убили мужчину

В хостеле в ​Голосеевском районе Киева убили мужчину. Подозреваемого иностранца уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

На месте происшествия обнаружен труп 31-летнего мужчины с ножевым ранением груди.

"Опросив постояльцев хостела, правоохранители выяснили, что между потерпевшим и иностранцем из соседней комнаты возник бытовой конфликт, в разгар которого злоумышленник ударил ножом оппонента. По предварительной информации: двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. После нанесения ножевого ранения злоумышленник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, после чего пограничники задержали иностранца в Харьковской области, откуда он пытался бежать в Россию.

Полицейские установили, что 26-летний иностранец ранее имел проблемы с законом на территории своего государства за совершение ограбления. Кроме этого, он сообщил следствию, что между ним и потерпевшим возник конфликт из-за того, что оппонент публично унижал его.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Иностранцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее при пожаре в хостеле в Запорожье погибли пять человек.