В Винницкой области зарезали АТОшника, прошедшего ад Авдеевской промзоны

В четверг, 9 ноября, около 19:40 в городе Немиров Винницкой области на остановке общественного транспорта смертельно ранили 27-летнего АТОшника.

Об этом сообщил начальник Немировского отдела полиции ГУ Нацполиции в Винницкой области Александр Король, передает Vlasno.info.

"Погибшему нанесли один удар в область лопатки справа, чем получил легкие. Он жил в селе Высшая Крапивна Немировского района, а тот, кто наносил удар — в селе Остапковцы", - рассказали в полиции.

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После совершения преступления злоумышленник скрылся. Сейчас проводятся розыскные действия. По словам исполняющего обязанности старосты Высшей Крапивны Владимира Мельника, погибшего АТОшника демобилизовали в прошлом году.

"Саша же прошел в зоне АТО Авдеевскую промзону, где было очень горячо, а погиб дома, от ножа. Там очень запутанная история. Говорят, что еще одного подрезали, сейчас он в реанимации. Знаю, что в кафе "Юность" в Немирове отдыхали две компании АТОшников. Между ними были какие-то недоразумения. Часть АТОшников уже разошлась, а Саша поехал на поддержку собратьев. Был трезв, а вот как получилось", - отметил Мельник.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в городе Кагарлык Киевской области убили АТОшника, нанеся ему ножевые ранения.