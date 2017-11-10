В Харькове из-за сообщения о минировании аэропорта эвакуировали 200 человек
В Харькове неизвестный сделал ложное сообщение о минировании аэропорта.
В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании аэропорта эвакуировали 200 человек.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о заминировании харьковского аэропорта поступила в полицию сегодня, 10 ноября, в 12:00.
По сведениям полиции, по адресу работала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции и эксперты взрывотехнического управления харьковской полиции.
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Эксперты осмотрели около 20 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 200 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.
Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта "Одесса".