Из-за искателей лома сразу три села на Днепропетровщине остались без света (видео)

Без света остались сразу жители тех сел на Днепропетровщине из-за воров металла. Искатели металлолома в Никопольском районе перерезали металлические детали, фиксирующие опоры линий электропередач.

Как говорится в сюжете ТСН, столбы упали на землю и оборвали провода высокого напряжения. Испугавшись, воры бросили добычу и убежали. Почти шесть сотен домов остались без питания.

Сейчас энергетики временно подключили села к другой подстанции. Говорят, что установка новых опор вместо поваленных и ремонт линий обойдется минимум сто тысяч гривен.