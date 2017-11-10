Из-за искателей лома сразу три села на Днепропетровщине остались без света (видео)
11:54, 10 ноября 2017Происшествия
240 0
Воры перерезали металлические детали, фиксирующие опоры линий электропередач в Днепропетровской области.
Из-за искателей лома сразу три села на Днепропетровщине остались без света
Без света остались сразу жители тех сел на Днепропетровщине из-за воров металла. Искатели металлолома в Никопольском районе перерезали металлические детали, фиксирующие опоры линий электропередач.
Как говорится в сюжете ТСН, столбы упали на землю и оборвали провода высокого напряжения. Испугавшись, воры бросили добычу и убежали. Почти шесть сотен домов остались без питания.
Сейчас энергетики временно подключили села к другой подстанции. Говорят, что установка новых опор вместо поваленных и ремонт линий обойдется минимум сто тысяч гривен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter