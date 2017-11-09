"Забрала, чтобы позаботиться": подозреваемая в похищении ребенка в Одессе объяснила свои мотивы

Родители маленьких одесситов бьют тревогу из-за якобы участившихся попыток похищения детей. Так, в соцсетях стали массово появляться сообщения с предостережениями о том, как ведут себя потенциальные злодеи и как они едва не украли дитя того или иного "знакомого" человека.

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Такие предупреждения появились после того, как в городе прямо с детской площадки пропал 9-летний Андрей. В полиции же считают, что в Одессе умышленно нагнетают панику. Андрей пропал в воскресенье, а уже в понедельник его отыскали в компании 16-летней девушки возле рынка "Привоз". Как сообщили в облпрокуратуре, подозреваемая сказала мальчику, что "она — родственница его матери, а также что его мать уехала в командировку и попросила ее присмотреть за сыном", пишет "Сегодня".

Уже во вторник суд назначил подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сославшись на то, что девушка сама несовершеннолетняя и ранее не была судима.

Тем временем в полиции считают, что девушка могла решиться на такой шаг по собственной воле. По словам советника начальника облполиции Руслана Форостяка, у подозреваемой в 14 лет был свой ребенок, но ее лишили родительских прав, что могло спровоцировать психологические проблемы. "Объясняет она свой поступок тем, что ребенка надо было покормить, он голодный, худой, несчастный, и она его забрала, чтобы позаботиться о нем", - заявил Форостяк, предположив, что сейчас в городе умышленно нагнетается паника по поводу похищения детей. К слову, по статистике облпрокуратуры, с начала года в городе зарегистрировали всего один случай похищения несовершеннолетнего.