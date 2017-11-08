Похищение ребенка в Одессе: 16-летнюю злоумышленницу отправили под домашний арест (видео)

Гражданку Молдовы, которая в Одессе похитила 9-летнего мальчика, отправили под домашний арест. В воскресенье, 5 ноября, с детской площадки в Одессе исчез 9-летний мальчик. Впоследствии оказалось, что его похитили. Однако полиции удалось довольно быстро его найти.

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Нашли его в районе Привоза на следующий день. Как рассказал ребенок полицейским, воровка представилась ему знакомой его матери и попросила телефон позвонить, а после позвала с собой – сказала, что отведет его к маме. Похитительницей оказалась гражданка Молдовы, пишет "Думская".

Однако после соответствующих следственных действий, выяснилось, что задержанная является несовершеннолетней. По предварительным данным, ей 16 лет. Поэтому удерживать ее под стражей, учитывая ее возраст, правоохранители не имеют законных оснований. Несмотря на это, ей была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.