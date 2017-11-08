Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись сразу четыре авто, есть погибший

Сегодня утром в Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля, после чего одно из них загорелось. Об этом говорится в сюжете программы "Джедаи".

По словам свидетелей автомобиль Hyundai вылетел на встречную полосу и влетел в Cherry. От сильного удара его отбросило в Renault. Таким образом, Cherry оказался зажатым между двумя автомобилями. К сожалению, водитель погиб на месте.

Мужчину более 20 минут пытались реанимировать, но тщетно. Кроме того, среди серьезно пострадавших оказался водитель автомобиля Hyundai.

Как сообщал УНИАН, под Киевом на Днепропетровском шоссе произошло масштабное ДТП. Движение было перекрыто.