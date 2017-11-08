Прокурор о ДТП в Харькове с Зайцевой: Дронов нарушил правила дорожного движения, виноваты оба

В Харькове продолжается заседание суда по избранию меры пресечения второму участнику ДТП на Сумской Геннадию Дронову. Обвинение уже сделало заявление.

"Результаты комплексной экспертизы показали, что Дронов нарушил правила дорожного движения. Говорить о том, кто виноват больше – тот, кто стартовал на красный, или тот, кто поехал на желтый – невозможно. Виноваты оба. И оба должны ответить за свои действия", – заявил прокурор Максим Блохин, слова которого передает "Сегодня".

Читайте такжеРезонансное ДТП в Харькове: второго фигуранта дела тоже хотят посадить в СИЗО

"Подозреваемый по месту регистрации не проживает, где живет – неизвестно. Как только узнал о следственных действиях, начал лечение. Он спрятался в больнице, чем мешал следствию. В то же время, он свободно общался со СМИ и предоставлял им неправдивые сведения", – считат следователь Игорь Волков.

Как сообщалось, водитель "Туарега" Геннадий Дронов не признает своей вины в резонансной аварии в Харькове.

Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову.