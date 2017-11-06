В Харькове "заминировали" суд, который должен был огласить приговор одному из лидеров местного антимайдана

В Харькове неизвестный заявил о минировании Киевского райсуда, который сегодня должен огласить приговор одному из лидеров местного антимайдана Сергею Юдаеву. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП Украины в Харьковской области, неизвестный мужчина позвонил на линию «102» сегодня, 6 ноября, в 10.51 и заявил, что здание суда по ул. Валентиновской заминировано.

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Позже стало известно, что взрывчатых веществ не обнаружено. Принимаются меры для установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Киевский райсуд Харькова 6 ноября в 11.00 должен был начать оглашение приговора Сергею Юдаеву, подозреваемому в массовых беспорядках и организации захвата телеканала АТН весной 2014 года.

Ранее на Полтавщине задержали мужчину, который полгода "минировал" здания в разных городах Украины.