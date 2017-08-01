На Полтавщине задержали мужчину, который полгода "минировал" здания в разных городах Украины (видео)

На Полтавщине полиция задержала "телефонного террориста", который в течение полугода семь раз заявлял о На Полтавщине полиция задержала "телефонного террориста", который в течение полугода семь раз заявлял о "минировании" в разных городах Украины . Об этом говорится в сюжете ТСН.

41-летний мужчина признался, что каждый раз делал это в состоянии алкогольного опьянения. Последний раз он звонил в полицию, чтобы сообщить о минировании железнодорожного вокзала в Кременчуге. Тогда по тревоге подняли полицию, спасателей и медиков, а с самого вокзала эвакуировали 60 человек.

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Во время обследования взрывного устройства не нашли. Свое поведение анонимный минер объяснил потребностью с кем-то поговорить. За подобное преступление он уже отбыл условный срок наказания. На этот раз желание пообщаться может стоить ему трех лет заключения.