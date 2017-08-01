На Полтавщине задержали мужчину, который полгода "минировал" здания в разных городах Украины (видео)
11:50, 01 августа 2017Общество
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41-летний мужчина признался, что делал это в состоянии алкогольного опьянения.
На Полтавщине полиция задержала "телефонного террориста", который в течение полугода семь раз заявлял о "минировании" в разных городах Украины. Об этом говорится в сюжете ТСН.
41-летний мужчина признался, что каждый раз делал это в состоянии алкогольного опьянения. Последний раз он звонил в полицию, чтобы сообщить о минировании железнодорожного вокзала в Кременчуге. Тогда по тревоге подняли полицию, спасателей и медиков, а с самого вокзала эвакуировали 60 человек.
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Во время обследования взрывного устройства не нашли. Свое поведение анонимный минер объяснил потребностью с кем-то поговорить. За подобное преступление он уже отбыл условный срок наказания. На этот раз желание пообщаться может стоить ему трех лет заключения.
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