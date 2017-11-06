Во Львовской области авто вылетело в кювет: два человека погибли, еще пятеро пострадали

Во Львовской области произошло ДТП в результате которого два человека погибли, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"Опасное событие. 5 ноября в 23:45 в с. Сторона Дрогобычского района на местной автодороге, водитель автомобиля "Опель Колибри» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП два человека погибли и пять человек, жителей с. Сторона Дрогобычского района, с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Причины происшествия выясняются", - сказано в сообщении.

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Ранее стало известно, что киевская полиция задержала водителя маршрутки, который сбил на смерть двух человек на остановке.