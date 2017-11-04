Киевская полиция задержала водителя маршрутки, который сбил на смерть двух человек на остановке

Столичная полиция задержала водителя маршрутки, который смертельно травмировал двух человек в Киеве, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили правоохранители в Facebook.

"Водителя маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в случае доказательства вины мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

"Если вы стали свидетелем ДТП или имеете видеозаписи момента его совершения, просим обратиться в следственное управление ГУНП в г. Киеве", - добавили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в субботу в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, возле метро "Героев Днепра" маршрутка насмерть сбила мужчину и женщину.