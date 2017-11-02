В Житомире задержали группу наркодельцов, организованную экс-правоохранителем

В Житомире в течение 1 и 2 ноября задержали группу наркодельцов, организованную экс-правоохранителем. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины.

Как отмечается в сообщении, оперативники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Управления противодействия наркопреступности полиции Житомирской области провели совместную спецоперацию по задержанию преступной группы наркоторговцев.

Отмечается, что организовал группу бывший работник житомирской милиции. Также к преступной деятельности оказался причастен и действующий полицейский.

«В начале 2017 года работники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Управления противодействия наркопреступности полиции Житомирщины получили информацию в отношении группы лиц, деятельность которой связана с наркобизнесом»,- сказано в сообщении.

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Во время проверки оперативники установили, что к разоблаченному факту причастен бывший начальник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков житомирской милиции и десять его сообщников. Эти граждане – жители Житомира и Львовской области в возрасте от 32 до 59 лет.

«Большинство участников группы оказались судимыми в прошлом за хранение и сбыт наркотических средств. Кроме того, наркодельцы имели доверенного и среди действующих сотрудников местной полиции. Заговорщики поставляли с территории Львовской области до Житомира наркотическое сырье – солому снотворного мака, перерабатывали, а затем сбывали», - говорится в сообщении.

Прокуратурой области было начато уголовное производство по разоблаченному факту. Благодаря совместным мероприятиям оперативников внутренней безопасности и Управления по противодействию наркопреступности житомирской полиции было собрано достаточно доказательств преступной деятельности фигурантов группы.

Получив санкцию суда, правоохранители – из числа Житомирского, Луганского, Львовского управлений Нацполиции, бойцы отдела быстрого реагирования полиции Житомирской области и следователи областной прокуратуры повели 11 обысков по месту проживания разоблаченных наркодельцов.

Во время спецоперации изъято почти 60 килограммов маковой соломки, 500 мл ангидрида, 200 мл опия, марихуану, амфетамин, таблетки «Сонат», 2 тысячи медицинских шприцев и принадлежности для изготовления наркотических средств. Также изъято выручку от сбыта наркотиков: 70 тысяч гривен, 25 тысяч долларов, 500 евро. Стоимость обнаруженных наркотических средств по ценам «черного рынка» составляет более 350 тысяч гривен.

В настоящее время организатор группы, 45-летний экс-милиционер и трое главных его приспешников - задержаны.

Им готовится объявление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает уголовную ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Кроме того, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Проводятся следственные действия и в отношении других фигурантов группы, в том числе и сотрудника полиции.