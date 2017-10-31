"Я не мог ожидать, что кто-то мог въехать на такой скорости": второй участник кровавого ДТП в Харькове

Водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов не считает себя виноватым в страшной аварии, которая произошла 18 октября в Харькове. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Говорит Украина", передает NewsRoom.

Во время прямого включения по Skype из больницы мужчина рассказал, что в аварии он получил травмы головы и шеи, а также ушибы. По словам Дронова, в тот вечер он ехал на встречу со знакомым. Водитель заявил, что в момент столкновения его скорость составляла около 25 км/ч, а перекресток он пересекал на зеленый свет. При этом мужчина заявил, что не помнит, на какой сигнал светофора он трогался.

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"Я практически пересек Сумскую и все внимание у меня было на пешеходном переходе. В этот момент... Это было практически мгновение, я не знаю, откуда она появилась. Перед тем, как выехать на перекресток, я посмотрел - справа не было никаких помех. И во время движения по перекрестку никого не было справа. Я не мог ожидать, что кто-то мог въехать на такой скорости. Я не смог среагировать", - сказал Дронов.

Мужчина также выразил свои соболезнования родным погибших и пострадавших, а также заявил, что не считает себя виновным в этом ДТП.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

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