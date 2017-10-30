В полиции прокомментировали убийство Окуевой - расследуют умышленное убийство

Неизвестные вечером 30 октября в Киевской области расстреляли Амину Окуєву и ее мужа Адама Осмаева из автоматического оружия.

Об этом сообщил спикер Нацполіції Украины Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

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Он отметил, что жизни мужа убитой Амины Окуевой - Адаму Осмаеву ничего не грозит. Его отвезли в больницу, где сейчас оперируют, у него тяжелое ранение ноги.

Также спикер Нацполиции Украины заявил, что полиция Киевской области собирается открыть уголовное производство по статье 115 УК (Умышленное убийство).

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.