Убийство Амины Окуевой: биография участницы войны на Донбассе

Амина Окуева - украинский врач, общественный активист и военнослужащий чеченского происхождения. Участница событий Революции достоинства и войны на востоке Украины в составе батальона «Киев-2».

Родилась 5 июня 1983 года в Одессе; вместе с семьей жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась 2003 года за Вторую чеченскую войну, поступила в Одесский медицинский университет, который окончила по специализации общая хирургия. После получения высшего образования работала врачом-интерном в Одессе.

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С началом Евромайдана вступила в Самооборону, где была врачом 8-й Афганской сотни. С началом войны на востоке Украины, в июле 2014 года, вступила в ряды батальона «Киев-2», куда была записана фельдшером, однако по словам самой Амины Окуевой медициной занималась мало. Принимала участие в обороне Дебальцево, выполняя боевые задачи вблизи Чорнухиного в Луганской области. Позже служила в батальоне «Золотые ворота». Принимала участие в создании Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, служила пресс-офицером батальона, добивалась предоставления батальона официального статуса от МВД.

Принимала участие в парламентских выборах 2014 года, баллотируясь по одномандатному избирательному округу № 136 в Суворовском районе Одессы (самовыдвижение), однако, в Верховную Раду VIII созыва не попала, получив 3,72 % голосов избирателей (9 место в округе).

1 июня 2017 года на улице Кирилловской в Киеве на супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву было совершено покушение: нападавший под видом журналиста французского издания Le Monde во время встречи, находясь в автомобиле вместе с паром, открыл огонь. В результате Осмаев получил серьезные ранения; Амина Окуева не пострадала, сумев четыре раза попасть в киллера, что позволило правоохранителям его задержать. По словам Амины Окуевой они с мужем до покушения трижды встречались с киллером, поскольку он представлялся журналистом, который готовит материал о супругах. По данным МВД киллером может быть лицо, связанное с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Киллер имел при себе документы на имя гражданина Украины Дакара Александра Винустовича, но позже был опознан как Артур Денисултанов (Курмакаев).

Была награждена орденом "Народный Герой Украины" в 2015 году. По вероисповеданию Амина Окуева является мусульманкой. В соответствии с собственными религиозными убеждениями носит хиджаб. Мотивом для участия в войне на Донбассе стало убеждение того, что Россия является общим врагом украинцев и чеченцев. После завершения войны, планировала связать свою дальнейшую жизнь с военным делом как военный медик или участник миротворческой миссии

Муж — Адам Осмаев. Воспитывала сына. Брак с Осмаевым для Окуевой второй — впервые замуж вышла, живя в Москве.

Как сообщал УНИАН, Убийство Окуевой произошло 30 октября 2017 года неподалеку от села Глеваха в Киевской области. Осмаев получил ранения. Полиция объявила план "Сирена", разыскивая убийц.

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.