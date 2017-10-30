"Амина ко мне не доехала": Мосийчук заявил, что вчера договорился о встрече с Окуевой

Нардеп Игорь Мосийчук, который недавно пережил покушение, прокомментировал расстрел автомобиля чеченских добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева.

Читайте также"Подрыв Махаури станет уроком": частная разведка США предупредила о киллерах Путина в Киеве и угрозе громких убийств

По словам нардепа, его помощницу, пресс-секретаря батальона им. Джохара Дудаева Амина Окуеву убили выстрелом в голову.

Он заявил, что вчера списывался с Окуевой и договаривался с ней о встрече. «Амина ко мне не доехала...», – написал он, добавив скриншоты переписки.

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

Читайте также: Все, что известно об убийстве Амины Окуевой (фото, видео)

Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.