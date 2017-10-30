"Караул аэродрома нарушил устав": СМИ раскрыли суть конфликта вокруг "захвата" воинской части в Одессе

Источник в Военной прокуратуре Одесской области подробно рассказал Цензор.НЕТ, в чем заключается суть конфликта с аэродромом "Школьный" в Одессе.

"Вплотную к забору воинской части примыкает территория супермаркета "CITY CENTER", и для того, чтобы достроить третью очередь супермаркета, им нужна была технологическая площадка для строительной техники, площадью в 20 соток, которая находилась прямо на месте забора воинской части. Сам аэродром "Одесса-Школьный", согласно Генеральному плану Одессы от 25 марта 2015 года, определяется как зона жилой застройки. Аэродром военными почти не использовался, был по сути заброшен, и власти Одессы начали выдавать разрешения на застройку в том районе", - рассказали в военной прокуратуре.

Однако, как подчеркивает источник, документов, которые бы определяли границы земельного участка, у командования воинской части А3571 не было, и никаких мер по оформлению земли Минобороны не принимало.

"Единственные документы по выделению земли под аэродром были приняты при советской власти решением Совмина УССР в 1948 году. Границы участка не были обозначены - просто было сказано, что в таком-то районе выделить 300 гектаров под военный аэродром. Поэтому границы аэродрома определялись не документами, а только забором. Заборов в части два. Внешняя ограда. А затем, за лесополосой - внутренняя.

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С правовой точки зрения, то, что произошло - это не рейдерский захват. Сотрудники "Югтранс" имели все документы на проведение работ, причем их выдал Киев - ГАСК Украины (инспекция архитектурно-строительного контроля. - Ред.), который прекрасно видел все риски и наложение границ участка на забор воинской части. Горсовет Одессы принял решение, опираясь на разрешение ГАСКа", - рассказал источник.

По его словам, из-за этого решения ГАСКа и возникла коллизия, которая привела к серьезным последствиям. Хотя границы земельного участка не определены, однако на этой земле находится охраняемый периметр воинской части, который охраняется на основании устава караульной службы, вплоть до применения оружия на поражение. На этой земле находилось военное имущество - забор. И на его перемещение никакого права у предпринимателей не было.

"О том, что будет конфликт, знали все руководители. Мы, военная прокуратура, также обратились к командованию части, чтобы они немедленно подали иск в суд. (...) Однако командование воинской части, командование оперативным командованием "ЮГ", в штате которого есть военные юристы, по какой-то причине никаких судебных исков не подали", - рассказал источник СМИ.

"И действительно, в 8 утра группа сотрудников "Югтранса" снесла забор воинской части, и установила новый, примерно в 80 метрах от старого. В 9 утра командование воинской части обратилось в полицию. Высланный на место происшествия караул воинской части всех необходимых мер по наведению порядка на территории части не предпринял. Полиция, исходя из наличия комплекта документов и наличия забора заявила, что не может вмешиваться в эту ситуацию. То есть они сделали вид, что вся проблема в документах", - пояснил он.

Сегодня, по его словам, дело находится на контроле руководства военной прокуратуры, и в Одесском горсовете будут проведены выемки документов.

"На данный момент нами возбуждено уголовное дело только в отношении военнослужащих воинской части А3571 по статье 418 - за нарушение уставных правил караульной службы. Ничем нельзя оправдать, что караул аэродрома нарушил устав и позволил проникнуть на территорию военного объекта, не предприняв все необходимые в данном случае требования устава - предупредительный выстрел, выстрел на поражение в случае не выполнения законных требований. Мы помним, как военные в Крыму отказались выполнять устав караульной службы, защищать свои военные объекты и части, и к каким тяжелым последствиям это нарушение устава привело. Стыдно, что такое происходит снова на четвертый год войны, это категорически недопустимо", - констатировал источник в военной прокуратуре.

Он подчеркнул, что также будут расследовать действия руководства органов власти - ГАСКа и горсовета Одессы: на каком основании они выдали разрешения, которые могли привести к тяжким последствиям.

Также военная прокуратура намерена исследовать причины "странного промедления" с подачей исков по спорному участку военным командованием.

"Сейчас они говорят, что исков не подали, потому что у них не было средств для уплаты судебного сбора. Деньги на судебный сбор вдруг нашлись сегодня в понедельник, и сегодня будет подан иск", - сообщил источник Цензор.НЕТ, добавив, что вопрос об ответственности застройщика также изучается.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571. Позднее было заявлено, что эти граждане, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра Citi Center, заняли часть военного аэродрома «Школьный», сославшись на разрешении Одесского горсовета. По словам начальника южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрия Доброва, группа неизвестных с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический, таким образом, они «незаконно на 20 соток изменили земельный участок» аэродрома.

В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире одного из телеканалов заявил, что неизвестные – это «обычные строители», которые в воскресенье начали работы возле военного объекта. Также он утверждает, что у застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления, а все происходящее - «обычный строительный процесс без насилия и «титушек».

Военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода).