В Киеве останавливали движение на синей ветке метро: пассажир упал на рельсы
12:54, 30 октября 2017Происшествия
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Движение приостанавливали из-за падения пассажира на рельсы на станции "Контрактовая площадь".
Человек упал на рельсы / фото УНИАН
30 октября в Киеве было приостановлено движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
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Отмечается, что на "Контрактовой площади" пассажир упал на рельсы.
"Внимание! Приостановлено движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии из-за падения пассажира на рельсы на станции "Контрактовая площадь", - говорится в сообщении подземки.
Сейчас, как добавили в киевском метро, движение поездов на синей ветке возобновлено.
Как сообщал УНИАН, в Киеве попал под поезд метро и погиб 33-летний мужчина.
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