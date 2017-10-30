В Киеве останавливали движение на синей ветке метро: пассажир упал на рельсы

12:54, 30 октября 2017
Происшествия
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Движение приостанавливали из-за падения пассажира на рельсы на станции "Контрактовая площадь".

Человек упал на рельсы / фото УНИАН

30 октября в Киеве было приостановлено движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

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Отмечается, что на "Контрактовой площади" пассажир упал на рельсы.

"Внимание! Приостановлено движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии из-за падения пассажира на рельсы на станции "Контрактовая площадь", - говорится в сообщении подземки.

Сейчас, как добавили в киевском метро, движение поездов на синей ветке возобновлено.

Как сообщал УНИАН, в Киеве попал под поезд метро и погиб 33-летний мужчина.

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Теги: #движение по синей ветке#синяя ветка метро