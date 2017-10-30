В Киеве останавливали движение на синей ветке метро: пассажир упал на рельсы

30 октября в Киеве было приостановлено движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Читайте такжеВ Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная" из-за "минирования"

Отмечается, что на "Контрактовой площади" пассажир упал на рельсы.

"Внимание! Приостановлено движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии из-за падения пассажира на рельсы на станции "Контрактовая площадь", - говорится в сообщении подземки.

Сейчас, как добавили в киевском метро, движение поездов на синей ветке возобновлено.

Как сообщал УНИАН, в Киеве попал под поезд метро и погиб 33-летний мужчина.