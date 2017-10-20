В Киеве попал под поезд метро и погиб 33-летний мужчина, спасатели эвакуировали тело погибшего с открытого перегона между станциями «Гидропарк» и «Левобережная».

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 19 октября в 22.15 оперативному дежурному ГП «Мобильный спасательный центр ГСЧС Украины» (ГП МСЦ) поступил сигнал о том, что на открытом перегоне между станциями «Гидропарк» и «Левобережная» столичного метрополитена под поезд попал мужчина.

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"К месту происшествия было направлено отделение спасателей отряда горноспасательных работ. Прибыв на место, спасателями были осуществлены мероприятия по эвакуации тела погибшего мужчины, 1984 года рождения, и передачи иего представителям МВД", - сообщили в ДСНС.

Всего от ГП МСЦ было задействовано 7 человек личного состава, также 1 единица автомобильной техники.